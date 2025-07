Mulher é flagrada tentando entrar em presídio com ‘morango do amor’ recheado de maconha

Uma mulher foi presa ao tentar burlar a segurança de uma unidade prisional utilizando um método inusitado: ela levou morangos do amor recheados com maconha durante a visita ao marido, que está preso.

Segundo informações apuradas, o nervosismo da visitante durante a revista chamou a atenção dos agentes penitenciários. Ela tentou evitar que os doces fossem examinados, alegando que a cobertura de açúcar seria danificada no processo. No entanto, os servidores decidiram prosseguir com a inspeção e encontraram porções da droga escondidas dentro dos morangos caramelizados.

Diante da constatação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia, onde deve responder por tentativa de tráfico de drogas dentro do sistema prisional.