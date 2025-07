Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas na divisa com o Acre

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante na manhã desta terça-feira (15) por tráfico de drogas no município de Guajará, interior do Amazonas. A prisão foi efetuada por policiais do 9° Grupamento de Polícia Militar (GPM), que identificaram a atividade criminosa sendo praticada dentro da residência da suspeita, localizada no Bairro da Várzea.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher estava comercializando entorpecentes no local quando a equipe chegou. Ela foi imediatamente detida e encaminhada ao 69° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Segundo a PM, a ação tem como objetivo desarticular pontos de venda e garantir maior segurança à população de Guajará.