Mulher espancada com 60 socos por ex passará por reconstrução facial

A agressão ocorreu no último sábado (26/7), por volta das 16h, e foi registrada pelas câmeras do elevador do condomínio onde o ex-casal estava. No vídeo, Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, ex-jogador de basquete, desfere socos contra a vítima por pelo menos 35 segundos enquanto ela está caída e sangrando. A juíza à frente da audiência de custódia chegou a afirmar que não teve condições de assistir ao vídeo completo devido ao nível de violência nas imagens.

Uma amiga da vítima informou que um segurança do condomínio viu o momento da agressão por meio do sistema de segurança do prédio e acionou a Polícia Militar (PMRN). Após sair do elevador, o agressor foi contido por moradores no térreo e preso por policiais militares. A vítima foi levada ao hospital e, após a agressão, pela dicção comprometida, conseguiu depor somente por escrito.

Outros detalhes do caso e violência recorrente

Uma câmera de segurança do elevador registrou a violência. A gravação mostra o casal discutir e, quando a porta do ascensor se fecha, Igor parte para cima da namorada, desferindo socos sem parar no rosto dela. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado e desfigurado.

Uma amiga da vítima informou em depoimento que um segurança do condomínio viu as imagens da agressão por meio do sistema de segurança do prédio e acionou a Polícia Militar (PMRN). Quando o elevador chegou ao térreo, o agressor foi contido por moradores e preso pouco depois. A vítima foi levada para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Em depoimento prestado por escrito, pois a vítima não conseguia falar, ela contou que Igor Eduardo cometia violência psicológica de forma recorrente, que a destratava com frequência e que a havia empurrado anteriormente, mas não imaginava que ele chegaria a esse ponto.

“Em uma rede social, ele me expôs e falou exatamente o contrário do que eu era. E me culpava pelas coisas que ele fazia, além de me tratar de maneira muito rude na frente de todo mundo”, contou a mulher.

Em um bilhete entregue aos policiais que atenderam a ocorrência, ela informou que o ex-jogador de basquete Igor Eduardo afirmou que iria matá-la. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem prazo definido.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.