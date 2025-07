Mulher fica com rosto deformado após procedimento que custou R$ 1 mil

Há cerca de quatro meses, Giezica Muller encontrou o perfil, em uma rede social, de uma mulher que se dizia biomédica em São José, na Grande Florianópolis, Santa Catarina. Ao ver avaliações e resultados positivos publicados no perfil, Giezica decidiu fazer um procedimento estético nos glúteos com a profissional. A vida dela, no entanto, mudou completamente a partir da primeira aplicação de ácido hialurônico.

Giezica é uma das quatro mulheres que registraram boletins de ocorrência contra a suposta biomédica, após procedimentos que deram errado e originaram um inquérito policial para investigar o caso. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas serão ouvidas em breve. Nesta terça-feira (29/7), o Conselho Regional de Biomedicina da 5° Região afirmou que a suspeita não tem registro profissional.

