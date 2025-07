Mulher fica ferida após acidente com motocicleta na Getúlio Vargas, em Rio Branco

Uma mulher ficou ferida após um acidente com motocicleta na noite desta sexta-feira (11), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

A vítima foi encontrada caída no asfalto, ao lado da moto. Não há informações confirmadas sobre como o acidente aconteceu ou se houve envolvimento de outros veículos. Imagens registradas mostram a mulher imobilizada no chão, enquanto a motocicleta permanece tombada a poucos metros. O trânsito ficou lento na região, e a polícia esteve no local para controlar a situação e isolar a área.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da mulher nem identificação oficial. A dinâmica do acidente deverá ser esclarecida após investigação.

Veja o vídeo: