Mulher fica ferida após ser atropelada durante travessia no Centro de Rio Branco

Uma mulher de 55 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na tarde desta quarta-feira (9), no cruzamento da Travessa Campo do Rio Branco com a Rua Marechal Deodoro, no Centro da capital acreana.

Segundo informações coletadas no local, o motorista de um veículo modelo Voyage, de cor preta e placa NXT-0B37, trafegava pela Travessa Campo do Rio Branco e tentou acessar a Rua Marechal Deodoro, no sentido centro-bairro, quando ocorreu o acidente. A vítima, identificada como Solange Maria da Silva Torres, atravessava a rua correndo no momento em que foi atingida.

Com o impacto, Solange sofreu um corte na cabeça, escoriações pelo corpo e chegou a perder a consciência por alguns instantes. O condutor permaneceu no local, prestou auxílio e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros.

Após ser estabilizada pela equipe médica, a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco com estado de saúde considerado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar isolou a área e controlou o tráfego até a liberação da via.