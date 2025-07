Mulher morre degolada por linha com cerol enquanto dirigia moto no interior do Acre

Uma mulher morreu de forma trágica na tarde deste sábado (19), após ser atingida por uma linha de pipa com cerol enquanto pilotava uma motocicleta na Rua do Purus, nas proximidades da ladeira da Escola Dom Henrique Ruth, em Cruzeiro do Sul (AC). A vítima, que ainda não teve a identidade oficialmente confirmada, seguia no sentido ao Comercial Conquista quando foi atingida no pescoço pela linha cortante.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 16h30. No entanto, ao chegar ao local, a equipe médica constatou que a mulher já estava sem vida. De acordo com a médica que atendeu a ocorrência, a linha com cerol provocou uma laceração profunda na região cervical direita, com aproximadamente 15 centímetros de extensão.

“Ao chegarmos à cena, a vítima já se encontrava em óbito. Checamos os sinais vitais, mas infelizmente não havia mais nada a ser feito. A lesão foi bastante grave e atingiu estruturas essenciais para a vida”, relatou a profissional do Samu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo.

O uso de cerol, mistura de cola com vidro moído, é proibido por lei e representa um grave risco à segurança, especialmente de motociclistas. O material, muitas vezes usado por crianças e adolescentes para empinar pipas, pode causar ferimentos fatais, como neste caso.

As autoridades ainda investigam as circunstâncias exatas do ocorrido.