Mulher provoca apoiadores de Bolsonaro em manifestação e ironiza: “Cadê a tornozeleira?”

Durante uma manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada no último domingo (20), uma mulher protagonizou uma cena que viralizou nas redes sociais. Em meio ao ato, ela se aproximou do grupo dentro de um carro, questionou com sarcasmo “Cadê a tornozeleira?” e, em seguida, levantou as pernas, indicando que não usava nenhum equipamento de monitoramento eletrônico.

A fala gerou reações nas redes, sendo celebrada por opositores e criticada por simpatizantes de Bolsonaro. Apesar do tom irônico do episódio, não houve registros de conflito ou reação agressiva por parte dos manifestantes.

A manifestação do domingo reuniu apoiadores em diversos estados do país, em defesa do ex-presidente e em protesto contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Em algumas capitais, os atos contaram com presença de parlamentares e lideranças políticas da direita.

Veja o vídeo: