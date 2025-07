Mulher que levou mais de 60 socos do namorado em elevador se pronuncia sobre agressão

Atenção: a matéria a seguir traz conteúdos sensíveis e pode ocasionar gatilhos sobre estupro, violência contra a mulher e violência doméstica. Caso você seja vítima deste tipo de violência ou conheça alguém que passe ou já passou por isso, procure ajuda e denuncie. Ligue para o 180.

Juliana dos Santos, de 35 anos foi brutalmente agredida pelo namorado, no sábado (26/7), dentro de um elevador, em Ponta Negra, Zona Sul de Natal. O agressor, Igor Eduardo Cabral desferiu mais de 60 socos contra a vítima, deixando seu rosto desfigurado. Agora, ela tenta focar na própria recuperação e falou sobre o assunto pela primeira vez. O crime chocante comoveu a internet.

Por meio das redes sociais, a mulher agradeceu o apoio de amigos e de desconhecidos que demonstraram solidariedade. “Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento”, escreveu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mulher que levou mais de 60 socos do namorado no elevador fala pela 1ª vez Reprodução: G1 Mulher que levou mais de 60 socos do namorado no elevador fala pela 1ª vez Reprodução: Tempo Real Mulher que levou mais de 60 socos do namorado no elevador fala pela 1ª vez Reprodução: Record Voltar

Próximo

Ela completou: “É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação. Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento.”

Após sofrer múltiplas fraturas no rosto e maxilar, a vítima deverá passar por uma cirurgia para reconstrução facial. A advogada Caroline Mafra, que representa a vítima, confirmou o procedimento. “Foram múltiplas fraturas no rosto, sem falar, claro, nas marcas psicológicas que ficam depois de uma situação tão violenta como essa”, afirmou ao G1.

O autor da agressão é identificado como Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, e é ex-jogador de basquete. Preso em flagrante, teve a detenção convertida em prisão preventiva após audiência de custódia e vai responder por tentativa de feminicídio. Em depoimento, alegou ter cometido o crime por sofrer de claustrofobia.