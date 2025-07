Mulher que morreu por linha com cerol em Cruzeiro do Sul era bióloga e esposa de policial militar

Foi identificada como Jéssica Santos, de 33 anos, a mulher que morreu de forma trágica na tarde deste sábado (19), após ser atingida por uma linha de pipa com cerol enquanto trafegava de moto em Cruzeiro do Sul (AC). O acidente aconteceu no bairro João Alves, enquanto ela descia uma ladeira conhecida, próxima à Rua do Purus.

Jéssica era bióloga e casada com um policial militar da região. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o impacto da linha no pescoço foi fatal. A vítima sofreu uma laceração profunda na região cervical e morreu ainda no local, antes mesmo de receber socorro médico.

A equipe do Samu chegou a ser acionada por volta das 16h30, mas ao chegar constatou o óbito. A Polícia Militar isolou a área e comunicou o Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo.

A morte de Jéssica gerou grande comoção nas redes sociais, onde amigos e conhecidos lamentaram a perda precoce e cobraram mais rigor na fiscalização do uso de cerol, que é proibido por lei.

O caso serve de alerta para o perigo real causado por linhas cortantes, especialmente para motociclistas. As autoridades devem investigar o responsável pelo uso da linha que provocou a tragédia.