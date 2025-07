Mulher que viralizou com “chá revelação de traição” pede apoio

Natália Knak, a mulher que fez um “chá revelação de traição” do marido e viralizou na web, se pronunciou após o caso ganhar grande repercussão. Em uma publicação nas redes sociais, ela afirmou que não há possibilidade de ela e o ex-companheiro reatarem o relacionamento.

Ainda no pronunciamento, Natália disse que a família do ex sabia da traição e pediu apoio dos internautas, afirmando que “só quem foi traída sabe como é confuso, humilhante e devastador”.

“A família dele sabia (sobre traições). Eu não. Por isso, quero deixar claro: não vamos voltar. Não depois de tudo que foi feito, escondido e sustentado por tanto tempo. Peço apoio, não julgamentos. Palavras que acolham, não dedos apontados”, disse ela.

Entenda o caso

Em uma reunião de família, Natália Knak decidiu fazer uma “surpresa” expondo a traição do companheiro. Na gravação divulgada, ela pede para o homem ficar de costas, coloca duas toalhas de bebê sobre os ombros dele e inicia uma sessão de exposição.

No vídeo, Natália pontuou que o companheiro tem um filho com uma amante, que ela chama de “mulher da zona”. Segundo ela, os dois já se relacionavam há um ano. “Eu espero que agora, na frente de todo mundo, você fale a verdade, e não a historinha que você me inventou”, disparou ela na gravação.

Ao longo do desabafo, Natália ainda mostrou prints de conversas entre o homem e a amante. Além disso, disse que a própria sogra falava mal dela e a teria chamado de “feia e bagunceira”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.