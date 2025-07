Mulher sofre fraturas após ser atropelada por motocicleta ao sair de lanchonete em Brasiléia

Geane Freitas Teixeira, de 39 anos, foi vítima de um acidente de trânsito no início da noite deste sábado (12), na Avenida Manoel Marinho Montes, em Brasiléia, interior do Acre. A mulher sofreu fraturas na perna esquerda após ser atingida por uma motocicleta enquanto deixava uma lanchonete da região.

Segundo informações apuradas no local, Geane saía do estabelecimento em uma motocicleta modelo Kingo, de placa boliviana, quando foi surpreendida por outra moto, cujo condutor trafegava pela via. O impacto da colisão a arremessou ao chão, resultando em fraturas na tíbia e na fíbula.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local do acidente. Em seguida, a vítima foi conduzida ao Hospital Regional do Alto Acre – Raimundo Chaar, onde passou por avaliação médica e permanece em observação. A transferência para Rio Branco está prevista, conforme regulação da central, para realização de cirurgia na perna lesionada.

De acordo com funcionários do hospital, Geane atua na equipe de limpeza da unidade, mas estava de folga no momento do acidente. Ela havia saído para consumir um açaí quando foi atingida pelo veículo.

O condutor da motocicleta envolvida no acidente fugiu do local sem prestar socorro. As autoridades iniciaram diligências para identificar o responsável e esclarecer as circunstâncias da colisão.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Brasiléia.