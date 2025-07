Mulher sofre rompimento na aorta durante orgasmo e precisa passar por cirurgia de emergência

Um caso raro e grave foi relatado na revista científica American Journal of Case Reports: uma mulher de 45 anos sofreu um rompimento na aorta enquanto mantinha relações sexuais com o marido. A paciente foi levada às pressas para o hospital com fortes dores no tórax logo após o episódio.

Segundo o relato médico, a mulher contou que, durante o ato, estava com as pernas apoiadas no peito e, ao atingir o orgasmo, sentiu um estalo súbito, seguido por uma dor intensa que irradiava para as costas. “A dor era intensa e se assemelhava a facadas, associada à falta de ar e náuseas”, descreve o relatório.

Após exames de imagem, os médicos identificaram um hematoma intramural na aorta, quadro classificado como Síndrome Aórtica Aguda (SAA) condição de alto risco que pode evoluir para um aneurisma ou ruptura total da aorta, com risco iminente de morte.

De acordo com os especialistas, a mulher apresentava fatores de risco importantes: era hipertensa e estava há mais de um ano sem tratar a doença, além de ser fumante há 17 anos. A combinação desses fatores pode ter contribuído para o agravamento do quadro.

A atividade sexual é considerada um esforço físico de intensidade moderada, mas, em algumas situações, pode atingir níveis próximos ao exercício máximo. Ainda assim, os médicos ressaltam que casos como esse são raros, especialmente em mulheres.

"Nosso caso é incomum por envolver uma paciente do sexo feminino, em uma relação consensual, mas com fatores agravantes como hipertensão não controlada e tabagismo crônico", explicaram os autores do artigo. A paciente foi medicada e, em seguida, encaminhada para uma cirurgia cardiotorácica. Após o procedimento, ela apresentou boa recuperação e recebeu alta hospitalar três dias depois.