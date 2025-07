De acordo com o zoológico, a mulher é uma “conhecida” da equipe e tinha experiência com protocolos de segurança relacionados a animais potencialmente perigosos. A administração classificou o ataque como “inexplicável”. Segundo o jornal The Sun, a vítima teria perdido um dos braços.

“Isso é algo que ela fez muitas e muitas vezes nos últimos 20 anos. Ela conhece bem os protocolos de segurança. Inexplicavelmente, em um momento, o animal a agarrou pelo braço e causou ferimentos graves. Em nenhum momento o leão saiu de seu recinto, e não houve risco para funcionários ou visitantes”, informou o zoológico em nota.

Equipes de emergência foram acionadas e encaminharam a mulher para o hospital Princesa Alexandra, em Brisbane. Segundo autoridades locais, o quadro dela estável.A polícia de Queensland e o setor de Saúde e Segurança no Trabalho investigam o ocorrido. O zoológico afirmou que mais detalhes só poderão ser esclarecidos após o depoimento da vítima.

Inicialmente, o Darling Downs havia anunciado que fecharia as portas por um período, mas, após reuniões com a equipe e familiares da mulher, decidiu retomar as atividades no dia seguinte.

Em meio à repercussão do caso, a instituição divulgou novo comunicado para esclarecer alguns pontos. A direção reforçou que a mulher não era funcionária nem cuidadora do zoológico e negou que o animal estivesse sob algum estresse, como o recente nascimento de filhotes. Também afirmou que o leão não será sacrificado nem sofrerá qualquer punição.

As investigações continuam, e o zoológico se comprometeu a colaborar com as autoridades.