Mulher tem infecção após fazer as unhas e passa por 4 cirurgias

A aposentada Marise Teixeira de Araújo Amorim, de 66 anos, sempre teve o costume de manter as unhas bem feitas. Em fevereiro deste ano, porém, ela acabou tendo uma infecção grave no polegar direito que mudou sua vida.

Desde então, a moradora de Goiânia está passando por uma série de tratamentos para tentar conter a infecção e melhorar sua mobilidade: já foram quatro cirurgias e a quinta está no horizonte. O tratamento está aliado a mais de 70 sessões de fisioterapia até o momento. “É um processo muito lento e ainda corri um grande risco de ter de amputar o dedo”, afirma.

Os sintomas de que algo estava errado apareceram de imediato. Marise começou a sentir fortes dores no dedo horas depois de fazer as unhas em um salão que visitava pela primeira vez. Durante o atendimento, a manicure usou os próprios instrumentos de trabalho. Marise chegou a pedir que profissional tivesse cuidado ao manusear a cutícula.

Mesmo sem removê-la, porém, a manicure acabou descolando um pedaço da unha ao usar a lixa, o que causou um pequeno ferimento. “Não percebi na hora, só quando ela foi tirar o excesso de esmalte com acetona e ardeu no local que machucou”, lembra a aposentada.

No mesmo dia, a dor começou a se intensificar. Mesmo com o uso de analgésicos, o incômodo aumentou a ponto de quase provocar um desmaio na noite após o procedimento. O dedo inchava rapidamente, e Marise decidiu procurar ajuda médica já na manhã seguinte.

O atendimento inicial incluiu o uso de uma série de antibióticos, anti-inflamatórios e até a aplicação de medicação para tratamento da dor de forma intramuscular. No entanto, a infecção continuou progredindo e ela teve de tomar remédios ainda mais fortes para controlar a dor.

“Fui embora do hospital e continuei tomando as medicações. No entanto, o dedo inchou ainda mais”, lembra. No segundo dia de visita ao médico, foi recomendada a avaliação de um angiologista, que apontou a necessidade urgente de cirurgia. Cinco dias depois de fazer a unha, ela estava fazendo a operação.