Mulher trans expõe homens que a atacam em público e assediam em privado nas redes sociais

Uma mulher trans viralizou nas redes sociais após expor a hipocrisia de alguns homens que, publicamente, fazem comentários transfóbicos em suas postagens, mas no privado, enviam mensagens de assédio, elogios e até declarações amorosas. A situação, infelizmente comum para muitas mulheres trans, incita questionamentos a respeito de tabus e preconceitos existentes contra relacionamentos e aceitação com pessoas transsexuais.

Nos prints divulgados por ela, é possível ver a contradição explícita entre o discurso público e as mensagens privadas. Enquanto nos comentários das postagens os homens destilam preconceito, no direct, as falas mudam completamente de tom.

VEJA TAMBÉM: Ator de Harry Potter diz não se importar com transfobia de JK Rowling

Em uma das interações, o mesmo homem que escreveu publicamente “Não existe pessoa trans, só existe dois sexos: masculino e feminino. Tu é homem, mano” enviou no privado: “Teu futuro marido aqui haha.” Outro que havia comentado “Que coisa ridícula” mandou depois: “Me perdoa a mensagem, pode até ignorar, mas você é um tesão.” Um terceiro que chamou a mulher de “escória” nos comentários, no direct a chamou de “gostosa.”

Vale lembrar que transfobia é crime no Brasil, equiparada ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2019. Comentários ofensivos, humilhantes ou que neguem a identidade de pessoas trans configuram discriminação e podem resultar em processos judiciais e punições legais. Além de ferir a dignidade individual, atitudes transfóbicas reforçam a marginalização e a violência contra essa parcela da população, que luta diariamente por respeito, direitos e igualdade.