mulher-usava-foto-de-delegado-para-aplicar-golpe-do-falso-pix-na-bahia

Uma mulher, suspeita de integrar um esquema criminoso que utilizava a foto de um delegado para aplicar o golpe do falso Pix, foi presa na tarde dessa segunda-feira (28/7), no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O marido dela liderava o esquema mesmo estando custodiado no sistema prisional de Salvador.

A Polícia Civil chegou à suspeita, de 29 anos, após os policiais tomarem conhecimento de que criminosos estavam utilizando a foto de um delegado para enganar vítimas em compras falsas.

Os investigadores entraram em contato com uma das vítimas, que havia acabado de enviar um aparelho celular modelo iPhone 13 Pro Max a um suposto comprador, mediante o recebimento de um comprovante fraudado de Pix.

