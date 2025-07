Mulher viraliza ao revelar traições do marido com família reunida; veja vídeo

Vídeos em que uma mulher, identificada como Natália Knak, expõe as traições do marido infiel, Rafael Schemmer, na frente de toda família no interior do Rio Grande do Sul, viralizaram nas redes sociais neste fim de semana.

A esposa reuniu a família para fazer um anúncio e, na gravação, é possível ver todos entusiasmados para saber a novidade. A sogra chega a cogitar a chegada de um novo bebê do casal. Porém, a mulher começa a expor diversas traições do marido, inclusive um filho com outra mulher, com quem, segundo ela, ele mantinha um caso há cerca de um ano.

A mulher chega a questionar o marido, mas ele não reage e continua calado, sem negar os fatos apresentados por ela. Ela ainda confronta a sogra, já que foi detonada e chamada de “feia e bagunceira” por ela durante troca de mensagens com o filho, as quais a esposa teve acesso.

A moça também imprimiu todas as mensagens que viu no celular do marido, além de fotos dele com a amante, e espalhou pelo chão da casa onde a família estava reunida.

Veja o vídeo: