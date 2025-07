Multidão lota arena na última noite da Expoacre Juruá com Wesley Safadão e Erik Land; FOTOS

O encerramento da Expoacre Juruá 2025 foi marcado por uma verdadeira multidão que lotou a Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul na noite deste domingo (6). A grande atração da noite ficou por conta do cantor Wesley Safadão, que levou o público ao delírio com seus maiores sucessos.

Antes de Safadão subir ao palco, quem animou a festa foi o cantor Erik Land, que já vinha sendo apontado como uma das revelações do forró e do piseiro no Brasil. O público, que chegou cedo ao Parque, não economizou energia e cantou junto do início ao fim dos shows.

A noite de encerramento coroou o sucesso da edição 2025 da Expoacre Juruá, que já tem expectativas de superar recordes de público e negócios, movimentando a economia da região. Além das atrações musicais, o evento contou com feira de agronegócio, rodeio, exposição de produtos locais e diversos espaços culturais.