Mundial de Clubes: Borussia Dortmund vence Monterrey e enfrentará o Real Madrid nas quartas de final

No último confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o Borussia Dortmund venceu o Monterrey por 2 a 1 e se classificou para as quartas da competição. Agora, os alemães enfrentam o Real Madrid no sábado (5 de julho), às 17h (horário de Brasília).

O jogo

A partida começou equilibrada. Embora o Borussia Dortmund tivesse uma posse de bola mais organizada, o Monterrey também chegava ao ataque e criava suas chances. No entanto, foram os alemães que abriram o placar. Após uma tabela com Adeyemi, Guirassy ficou cara a cara com o goleiro adversário e marcou o primeiro gol do jogo.

Atrás no placar, o Monterrey aumentou a posse de bola e chegava com perigo ao ataque, mas não conseguia converter as chances. Como diz o ditado, “quem não faz, leva”. Aos 23 minutos, novamente com assistência de Adeyemi, Guirassy recebeu dentro da área e, de primeira, fez 2 a 0 para o Borussia.

Na volta do intervalo, com apenas três minutos, o Monterrey diminuiu o placar com um cabeceio de Berterame. Empolgada com o gol, a equipe mexicana pressionou e criou muitas oportunidades, mas não conseguiu o empate. O tempo passou, e a classificação ficou com os europeus.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.