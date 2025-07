Mundial de Clubes: Brasil e Alemanha dominam as quartas de final

Com as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes definidas, o Brasil se destaca como o país com o maior número de representantes, empatado com a Alemanha. Palmeiras e Fluminense garantiram suas vagas, enquanto a Alemanha avançou com Bayern de Munique e Borussia Dortmund.

Na primeira fase da competição, o Brasil já havia sido a nação com mais times, totalizando quatro representantes. Além dos classificados Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Botafogo foram eliminados.

Confrontos das quartas de final:

Fluminense (BRA) x Al-Hilal (ARA) – sexta-feira (4 de julho), 16h (horário de Brasília )

x – sexta-feira (4 de julho), 16h (horário de ) Palmeiras (BRA) x Chelsea (ING) – sexta-feira (4 de julho), 22h (horário de Brasília )

x – sexta-feira (4 de julho), 22h (horário de ) PSG (FRA) x Bayern de Munique (ALE) – sábado (5 de julho), 13h (horário de Brasília )

x – sábado (5 de julho), 13h (horário de ) Borussia Dortmund (ALE) x Real Madrid (ESP) – sábado (5 de julho), 17h (horário de Brasília)

