Mundial: quem fará valer a “Lei do Ex” em Fluminense x Chelsea?

O Fluminense está cada vez mais perto de conquistar seu primeiro título mundial. Nesta terça-feira (8/7), o Tricolor enfrenta o Chelsea, às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal do Mundial de Clubes.

O duelo será de eencontros marcantes. Ídolo do Flu e do Chelsea, Thiago Silva reencontra seu ex-clube. Do outro lado, João Pedro, revelado pelo Fluminense em 2019, enfrenta o time que o lançou. Será que a “Lei do Ex” entra em campo?

Confira os números e as odds da partida.

Vai rolar ‘Lei do Ex’? Odds* Superbet

João Pedro marca a qualquer momento: 2.67

Thiago Silva marca a qualquer momento: 15.00

As odds de 15.00 indicam que, se Thiago Silva marcar um gol e você tiver apostado R$10 nisso, o retorno será de R$150.

Reencontros marcam o duelo entre Fluminense x Chelsea

João Pedro estreou no profissional em 2019 ( SPP Sport Press Photo /Alamy Stock Photo)

Com a suspensão de Liam Delap, o Chelsea deve ter João Pedro como titular contra o Fluminense.

Aos 23 anos, o atacante foi revelado pelo Tricolor das Laranjeiras em 2019.

Em sua única temporada como profissional no clube, disputou 37 partidas e marcou dez gols.

No ano seguinte, transferiu-se para o Watford, da Inglaterra, onde iniciou sua trajetória no futebol europeu.

João Pedro também atuou pelo Brighton antes de chegar ao Chelsea nesta temporada.

Pelo lado do Fluminense, o reencontro será com Thiago Silva, ídolo dos dois clubes.

O zagueiro iniciou nas categorias de base do Tricolor, mas saiu cedo para jogar por RS Futebol, Juventude, Porto e Dínamo Moscou.

Após um grave problema de saúde na Rússia, retornou ao Flu em 2006 e virou referência na zaga.

Foi campeão da Copa do Brasil em 2007 e vice da Libertadores em 2008, antes de se transferir para o Milan.

Depois de brilhar no Milan e no PSG, Thiago chegou ao Chelsea em 2020 e fez história no clube inglês.

Foi peça fundamental no título da Champions League 2020/2021 e eleito pelos torcedores para o melhor time da história dos Blues.

Thiago Silva jogou no Chelsea até 2024 ( PA Images /Alamy Stock Photo)

Quem irá se classificar? Odds* Superbet

Fluminense classifica: 3.30

Chelsea classifica: 1.34

Campanhas de Fluminense e Chelsea no Mundial de Clubes

O Fluminense chega embalado após eliminar o Al-Hilal nas quartas de final.

Antes disso, venceu a Inter de Milão por 2 a 0 nas oitavas de final.

Na fase de grupos, empatou com o Borussia Dortmund e com o Mamelodi Sundowns, ambos por 0 a 0.

A única vitória na etapa inicial foi contra o Ulsan Hyundai: 4 a 2.

Com esses resultados, o time de Renato Gaúcho já soma 11 jogos de invencibilidade na temporada.

Do outro lado, o Chelsea também fez campanha sólida até aqui.

Eliminou o Palmeiras por 2 a 1 nas quartas, após vencer o Benfica nas oitavas.

Na fase de grupos, bateu Los Angeles FC e Espérance de Tunis, mas perdeu para o Flamengo.

Quais as chances de título – Odds* Superbet

PSG: 2.30

Real Madrid: 2.85

Chelsea: 3.90

Fluminense: 13.00

Enquanto o Chelsea busca o segundo título mundial na história, sendo campeão em 2021 e vice em 2012, o Fluminense tenta uma conquista inédita.

Mas a vida não será nada fácil. Segundo a Superbet, o Tricolor Carioca é o time com menos chances, com bastante diferença para os outros.

Ou seja, mesmo que passe pelo Chelsea, o clube das Laranjeiras será azarão na grande final.

Onde assistir Fluminense x Chelsea

A partida entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, terá transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 07/07/2025