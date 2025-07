Mundo aquático do Minecraft! Peixe Tropical: para que serve e como conseguir

O Peixe Tropical chegou ao Minecraft na Atualização Aquática (Update Aquatic), da versão 1.13, e recebeu uma enorme quantidade de variações ao longo dos anos no jogo de blocos da Mojang. Algumas variantes são claramente inspiradas no peixe-palhaço — conhecido pelo personagem Nemo. Com listras, cores e nomes diferentes, os Peixes Tropicais são mobs passivos no Minecraft, mas podem ter funções importantes e interessantes para os jogadores, sendo cruciais para alimentação e reprodução de outros animais, além de servir como alimento no game.

Introduzido inicialmente na versão Java, esta classe de peixe é vista facilmente em todas as plataformas do game, disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iPhone (iOS). Abaixo, o TechTudo apresenta um guia detalhado sobre o Peixe Tropical, como consegui-lo e qual a sua função no Minecraft.

Em resumo

Os peixes tropicais no Minecraft são mobs aquáticos encontrados principalmente em oceanos quentes, mornos, cavernas exuberantes e pântanos de mangue. Eles possuem mais de três mil variações de cores e formatos, inspirados em espécies reais, e costumam nadar em cardumes de até nove indivíduos.

Apesar de não terem funções essenciais, servem para alimentação, decoração de aquários e reprodução de axolotes, gatos e até para acelerar o crescimento de filhotes. Também podem ser negociados com aldeões pescadores em troca de esmeraldas, dependendo da edição do jogo.

Para capturá-los, basta usar um balde vazio, transformando-o em “Balde de Peixe Tropical”. Eles não sobrevivem fora d’água por mais de 10 segundos e, ao serem mortos, podem fornecer peixe tropical, experiência e, dependendo da versão, farinha de osso ou ossos.

O que são peixes tropicais no Minecraft?

Os peixes tropicais são mobs aquáticos que vivem no oceano e podem ser vistos em diversos formatos no Minecraft. Eles apresentam mais de três mil variações de cores, padrões e formas, que remetem a espécies presentes na vida real, como o peixe-palhaço, o peixe-borboleta e o cirurgião-patela.

No jogo, os peixes tropicais costumam andar em cardumes de, no máximo, nove espécies. Sendo assim, os players vão identificá-los pelas suas cores chamativas e nomes dedicados; por exemplo, o peixe com tiras laranja-cinza é nomeado como Peixe-das-anêmonas, e assim é feito para cada variante deste mob. Arte feita inspirada no peixe-tropical em Minecraft — Foto: Reprodução/Reddit

Qual a função do peixe tropical?

Apesar de não apresentarem utilidades essenciais para o funcionamento do jogo, os peixes tropicais podem ser de grande ajuda para os jogadores no modo sobrevivência. Afinal, mesmo que sua principal função esteja em adicionar beleza e realismo aos ambientes do Minecraft, ajudando, por exemplo, na criação de aquários e outras construções desse tipo.

Outra utilidade é poder se alimentar com este peixe, além de servi-lo como alimento para outros mobs, como gatos, lobos, golfinhos e axolotes. Este último, inclusive, se reproduz caso o jogador o alimente com peixes tropicais, tornando-se uma boa fonte para a reprodução da espécie capaz de te ajudar em combates subaquáticos. Segure o Balde com peixe tropical em Minecraft para atrair os Axolotes e levá-los com você — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Como encontrar e capturar peixes tropicais no Minecraft

De modo geral, tanto na versão Java quanto na versão Bedrock, os peixes tropicais são encontrados principalmente em oceanos quentes, oceanos mornos, cavernas exuberantes e pântanos de mangue. É bem simples de encontrar peixes desta espécie no jogo, e será ainda mais fácil se você concentrar seus esforços em procurar nos oceanos quentes, onde é mais comum dos tropicais spawnarem.

Para capturá-los, também não há muita dificuldade durante o processo. Desse modo, você vai precisar de um balde vazio; ao avistar os tropicais, basta selecionar o balde e, em seguida, utilizar o item em direção ao peixe. O balde se transformará em “Balde de Peixe Tropical” e você poderá soltá-lo em qualquer bloco com água.

Existe a possibilidade de utilizar uma vara de pesca para pescar os peixes tropicais. Porém, ao realizar esta técnica, a probabilidade maior será de capturar bacalhau ou salmão. Mesmo que o jogador use um anzol encantado, esta pode não ser a opção mais prática disponível. Pescar peixes tropicais não é uma tarefa fácil no Minecraft, mas é possível capturá-los com esse método — Foto: Reprodução/The Polar 14

Curiosidades e fatos sobre peixes tropicais

O Minecraft traz alguns fatos curiosos em relação aos peixes tropicais do jogo. Em primeiro lugar, é interessante saber que, diferente de outros mobs aquáticos, os tropicais não conseguem sobreviver fora d’água. Caso você capture um exemplar e tente deixá-lo em um bloco sem água, ele irá se debater de um lado para o outro e deixará a vida em cerca de 10 segundos.

Assim como destacamos anteriormente, são mais de três mil combinações possíveis desta espécie, no entanto, há uma pequena variação entre a versão Java e a Bedrock do jogo. Enquanto na primeira são 3.072 variantes devido a um suposto bug que inclui a cor preta nas combinações aleatórias, a Bedrock contém apenas 2.700 tipos diferentes.

Da mesma maneira em que os tropicais são utilizados para reprodução de axolotes, eles também têm a capacidade de reproduzir gatos e aumentar a velocidade do crescimento dos filhotes. Outro ponto curioso, é que os aldeões pescadores experientes sempre oferecem a compra de seis peixes tropicais por uma esmeralda na versão Java. Por outro lado, na Bedrock Edition, os aldeões desta profissão têm 1⁄7 de chance para comprar um único peixe tropical por uma esmeralda. Obtenha um Balde com peixe tropical em Minecraft nos biomas de oceano — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

O que os peixes tropicais dropam no Minecraft?

Ao capturar um peixe tropical no Minecraft, os jogadores não vão ser recompensados com muitos itens caso optem por matar o exemplar. Sendo assim, na versão Java do jogo você pode receber um peixe tropical, farinha de osso e um a três pontos de experiência quando o peixe é morto por um jogador ou lobo domesticado.

Em contrapartida, na edição Bedrock, o player terá como recompensa os mesmos craftings do item, com uma pequena modificação, já que ao invés de receber farinha de osso, o peixe tropical pode dropar de um a dois ossos quando morto. Diferentes tipos de peixes-tropicais no Minecraft — Foto: Reprodução/Spigot

Fonte: TechTudoRedigido por ContilNet.