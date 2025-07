Municípios do Acre arrecadam mais de R$ 380 milhões em impostos em junho

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre divulgou nesta sexta-feira (11), por meio do Diário Oficial do Estado, o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de junho de 2025. O documento detalha os valores repassados a cada um dos 22 municípios acreanos provenientes das receitas do ICMS, IPVA e Fundeb.

De acordo com o relatório, o total distribuído entre os municípios no mês foi de R$ 370.170.589,36 em ICMS, R$ 9.292.644,89 em Fundeb e R$ 6.654.479,62 em IPVA.

Rio Branco lidera o ranking de repasses, com R$ 15.849.075,80 de ICMS, R$ 3.964.123,95 de Fundeb e R$ 4.176.293,92 de IPVA. Em seguida, aparecem Cruzeiro do Sul, com R$ 4.428.217,54 de ICMS, R$ 1.107.054,09 de Fundeb e R$ 782.327,32 de IPVA, e Sena Madureira, que recebeu R$ 1.182.371,95 de ICMS, R$ 296.274,30 de Fundeb e R$ 129.638,04 de IPVA.

Outros municípios que também se destacaram nos repasses foram Brasileia, com mais de R$ 1,6 milhão de ICMS, e Tarauacá, que recebeu R$ 1.011.980,85 em ICMS e R$ 253.346,93 em Fundeb.

Os valores divulgados cumprem o que determina a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, que estabelece critérios e prazos para o crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos aos municípios. A transparência mensal desses dados é obrigatória e visa dar publicidade à forma como os recursos estaduais são distribuídos aos entes municipais.

O demonstrativo foi assinado pelo secretário adjunto da Receita Estadual, Clóvis Monteiro Gomes, e traz de forma detalhada a participação de cada município nas receitas arrecadadas pelo estado no mês de junho.