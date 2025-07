Municípios isolados lideram vacinação contra a Influenza no Acre; veja o ranking por cidade

Enquanto muitas regiões do Acre enfrentam dificuldades para ampliar a cobertura vacinal contra a gripe, os municípios mais isolados do estado surpreendem com os melhores índices. É o caso de Porto Walter, que aparece no topo do ranking com 65,81% de cobertura, e Jordão, que ocupa a segunda posição com 59,52%.

Ambos os municípios enfrentam sérios desafios logísticos e de acesso, mas, ainda assim, superaram cidades maiores e mais centrais em desempenho vacinal. Outro exemplo é Marechal Thaumaturgo, também isolado, que registra 50,99% de cobertura — ficando atrás apenas de Manoel Urbano (54,80%), que não é considerado município isolado.

A capital Rio Branco, por sua vez, ocupa a quinta posição com 48,96%, seguida de Brasiléia (48,85%), Sena Madureira (47,93%) e Cruzeiro do Sul (47,47%).

Na outra ponta da tabela, os menores índices de vacinação contra a Influenza foram registrados em Porto Acre (27,77%) e Bujari (26,96%), que não chegam nem à metade da meta mínima recomendada pelo Ministério da Saúde.

O levantamento, com dados de 2024 e 2025, aponta disparidades que reforçam a importância de ações específicas para melhorar a imunização em regiões de mais fácil acesso, onde, teoricamente, a cobertura vacinal deveria ser maior.

VEJA O ÍNDICE POR MUNICÍPIO: