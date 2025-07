Murilo Huff e mãe de Marília Mendonça se encontram em audiência por guarda de Léo

Murilo Huff e dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, participaram nessa segunda-feira (30 de junho) de uma audiência na Vara de Família de Goiânia. O encontro, que ocorreu em sigilo, discutiu a guarda do pequeno Léo, filho da cantora, e a administração da herança milionária deixada por ela.

Desde a morte de Marília, em 2021, Léo tem sido criado com o apoio de ambos. No entanto, divergências recentes levaram Murilo a solicitar judicialmente a guarda unilateral e o controle da parte financeira do filho — hoje sob responsabilidade da avó materna.

Segundo a Record, foi dado um primeiro passo na audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia. O juiz chegou a tentar uma conciliação amigável entre as partes, mas não houve acordo. Com isso, o processo seguirá em andamento. Até a decisão final, conforme determinação do magistrado, a guarda provisória ficará com Murilo Huff.

Na sessão, que durou aproximadamente duas horas, ambas as partes apresentaram seus argumentos e forçaram o juiz a tomar a decisão temporária, já que não conseguiram entrar em consenso.

Léo, que estava morando com dona Ruth, já se mudou para a casa do pai. Ainda segundo a emissora, o quartinho do pequeno na casa do pai foi reformado com o tema galáxia.

