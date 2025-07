Murilo Huff publica vídeo de Léo após ganhar guarda do filho

O cantor Murilo Huff publicou em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (2 de julho), um vídeo do filho, Léo, se divertindo em um banho de piscina. A postagem foi feita poucos dias depois que o artista obteve a guarda provisória do menino na Justiça. Léo vivia sob os cuidados da avó materna, Dona Ruth, desde a morte da cantora Marília Mendonça.

Veja o vídeo

Decisão judicial e a nova rotina de Léo

A decisão judicial foi tomada na última segunda-feira (30 de junho), durante uma audiência de conciliação entre Murilo Huff e Dona Ruth, realizada no Fórum Cível de Goiânia. Segundo informações do portal R7, o juiz responsável pelo caso concedeu a guarda provisória ao pai, já que as partes não chegaram a um acordo. Desde então, Léo já teria se mudado para a casa do cantor, que passou por reformas para acomodá-lo.

O lamento de Dona Ruth

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, revelou estar enfrentando um momento delicado desde a decisão judicial. Em entrevista ao G1, ela desabafou sobre os impactos emocionais da perda da guarda provisória do neto, tanto para a família quanto para o próprio Léo, de 5 anos.

“Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele eu choro”, afirmou Dona Ruth, emocionada. Com a nova determinação da Justiça, ela agora tem direito a visitar Léo apenas quinzenalmente, o que, segundo ela, tem sido uma experiência de profunda dor e saudade.

“Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias e proíbe a gente de vê-lo. Meu filho está mal, meu filho está arrasado”, declarou.

Relembre a disputa judicial

A disputa pela guarda de Léo ganhou repercussão pública após Murilo Huff solicitar a guarda unilateral do filho. Desde então, houve troca de declarações entre ele e Dona Ruth nas redes sociais. A mãe de Marília chegou a afirmar que o artista não pagava pensão, acusação negada por Murilo. O cantor chegou a divulgar uma lista com os gastos mensais que afirma bancar, incluindo escola, plano de saúde, atendimento psicológico, babá, tratamentos médicos e aulas de bateria, totalizando cerca de R$ 15 mil. “São tantas mentiras que fica até difícil de responder todas”, disse ele na ocasião.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.