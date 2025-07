Murilo Ruff explica motivo de ter pedido guarda unilateral de Léo, filho com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff falou sobre a disputa judicial envolvendo a guarda de Léo, seu filho com a cantora Marília Mendonça (1995 – 2021). Nesta quarta-feira (2), a equipe do artista comunicou que ele tentou um acordo com Dona Ruth, avó do menino, mas recorreu à Justiça após enfrentar “situações graves” no convívio com a família materna.

Vale lembrar que a mãe da sertaneja fez graves acusações ao cantor e chegou a dizer que ele não paga pensão alimentícia para o menino. Em sua defesa, Huff deu às caras nas redes sociais e tornou públicos os gastos com Léo, que que ultrapassam os 15 mil reais mensais.

“Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica. Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor”, inicia a nota enviado ao Hugo Gloss.

A equipe também reforçou a relação próxima do cantor com o filho. “Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth. Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna”, continua.

“Nesse cenário, ainda que o processo tramite em segredo de justiça, é importante salientar que a decisão proferida claramente se baseou nos FATOS e PROVAS CONTUNDENTES dos autos, sendo que, a fixação do direito de convivência foi determinada pelo Julgador que se amparou nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem estar do Léo”, diz outro trecho.

Por fim, o texto explica que, oportunamente, os fãs vão entender toda a situação. “Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão. Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprira com a determinação judicial imposta”. encerrou.

Vitória de Huff na Justiça

O cantor Murilo Huff garantiu uma primeira vitória judicial contra Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça. O sertanejo obteve a guarda provisória do filho, Leo, após audiência no Fórum Cível de Goiânia (GO) realizada nessa segunda-feira (30)

Na ocasião, o juiz decidiu que o cantor deve ficar até o final do processo com a guarda provisória da criança. As informações foram divulgadas pelo Goiás Record, da Record TV.

Treta

A treta entre o artista e a empresária gira em torno da guarda de Léo, de cinco anos, que vivia com a avó desde o falecimento da mãe, Marília Mendonça. No entanto, recentemente, Huff pediu a guarda unilateral do filho.