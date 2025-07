Musa dos anos 90 pede socorro nas redes sociais e preocupa fãs

A ex-modelo Cristina Mortágua preocupou os fãs ao publicar um pedido de socorro nas redes sociais no último fim de semana. Em meio aos desabafos, ela relatou viver em condições precárias e disse estar à beira de tirar a própria vida.

“Gostaria de pedir ajuda, pois não tenho como ficar na casa que estou. Tenho sensibilidade sensorial, estou passando por violência psicológica. Preciso de um lugar para ficar. Posso ser faxineira de igreja e de convento em troca de moradia, alimentação e medicação”, escreveu ela. “Estou podre, cheia de bicho… essa casa está cheia de baratas e ratos e ninguém pode fazer nada sem a dona da casa autorizar”, continuou. Além disso, nesta segunda (30 de junho), Cristina revelou estar sendo mantida em cárcere privado pelos familiares. “Eu fui jogar o lixo fora, pois estava lavando louça e essas senhoras me impediram de sair. É a mulher do meu primo e a filha”, contou.

Algumas pessoas especularam que a conta de Cristina tivesse sido invadida por hackers, porém, ao portal Leo Dias, o filho dela negou. “O que sei é que a ambulância foi chamada pra casa da minha avó e a patrulha do idoso também”, disse. Cristina vive com a mãe em um apartamento no Rio de Janeiro.

Quem é Cristina Mortágua?

Cristina Mortágua, de 54 anos, ficou conhecida nos anos 1990 como uma das “musas” da década, tendo sido capa da Playboy e Sexy, além de participar de concursos de beleza como o Concurso das Panteras. Ela já atuou em novelas e seriados, como Leandro & Leonardo (1991), Perdidos de Amor (1996), e fez participações em programas de TV como no quadro Banheira do Gugu e A Fazenda 7, da Record TV.

Cristina também trabalhou como apresentadora do quadro Rala Peito no Domingão do Faustão (2001–2003) e em O Charme da Bola na TV Educativa/Rede Brasil (2003–2005). Ela é mãe de Alexandre Mortágua, fruto da sua ex-relação com o jogador Edmundo.

