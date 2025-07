Músicas inéditas de Beyoncé foram furtadas de carro de coreógrafo, diz site

Canções nunca ouvidas teriam sido levadas de carro alugado por um dos membros da equipe da diva pop

Beyoncé para a divulgação do álbum “Cowboy Carter” (Reprodução/Beyoncé)

Canções inéditas e outros materiais confidenciais de Beyoncé teriam sido furtados do carro de seu coreógrafo dois dias antes da apresentação da cantora em Atlanta, nos Estados Unidos, segundo o Hollywood Reporter. O caso ainda está em investigação e foi divulgado nesta terça-feira (15/7).

À polícia, o coreógrafo Christopher Grant e o dançarino Diandre Blue relataram que deixaram o carro em um estacionamento privado, que foi invadido pelos criminosos no dia 8 de julho. Além dos discos rígidos com as músicas nunca lançadas, também foram levados notebooks e outros aparelhos eletrônicos.

Em nota, o Departamento de Polícia de Atlanta informou que foram encontradas duas impressões digitais no veículo e que imagens da ação foram flagradas por câmeras de segurança do local. Além disso, a ferramenta de localização dos dispositivos também está sendo usada para encontrar os foragidos.

“A investigação preliminar revelou que um Jeep Wagoneer foi arrombado no local e duas malas foram furtadas. Investigadores da unidade de furtos em veículos do Departamento de Polícia de Atlanta lideraram o caso e, posteriormente, obtiveram um mandado de prisão contra um suspeito”, afirmam as autoridades.

Até o momento, nem Beyoncé, nem membros da equipe da cantora se pronunciaram publicamente sobre o ocorrido.