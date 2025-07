Entre os itens roubados estavam o pen-drive com faixas inéditas, planejamentos para gravações do show, lista de músicas da turnê, computadores, roupas e um par de fones de ouvido sem fio.

Nesta segunda-feira (14/7), a polícia de Atlanta emitiu um mandado de prisão contra o suspeito, que não teve o nome divulgado. As autoridades conseguiram rastrear os laptops e os fones furtados, além de encontrar impressões digitais no veículo.Beyoncé encerra nesta segunda-feira (14/7) a passagem da Cowboy Carter Tour por Atlanta. Em seguida, a turnê mundial chega ao fim com dois shows em Las Vegas, marcados para os dias 25 e 26 de julho. A série de apresentações teve início em 28 de abril, em Los Angeles.