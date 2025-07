Na ExpoAcre Juruá, presidente da FAEAC destaca avanços do agro e cobra regularização fundiária

Durante participação na Expoacre Juruá 2025, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), Assuero Veronez, defendeu a importância da tecnologia e da qualificação técnica como pilares para o fortalecimento do agronegócio na região do Juruá. Em entrevista concedida durante o evento, Veronez também cobrou soluções urgentes para problemas estruturais que, segundo ele, ainda limitam o pleno desenvolvimento da produção rural no estado.

“A gente vive um momento em que o mercado exige mais qualidade e produção em escala. E o agronegócio no Juruá tem mostrado que está preparado para responder a essa demanda. Mas isso só é possível com apoio técnico, tecnologia e políticas públicas que incentivem o produtor”, destacou.

Veronez elogiou a parceria entre a FAEAC e instituições como o Sebrae, que vêm investindo em tecnologias para o campo, como o uso de mudas geneticamente melhoradas, assistência técnica e ações de capacitação. “Nosso trabalho também é divulgar, mostrar o potencial da nossa região e levar inovação aos produtores. Com tecnologia, eles produzem mais, com mais economia e qualidade”, afirmou.

Apesar do otimismo com os avanços, o presidente da FAEAC fez questão de ressaltar os desafios ainda enfrentados pelo setor. Entre eles, destacou a falta de regularização fundiária, um problema crônico que atinge milhares de produtores no Acre. “Ainda temos muitos imóveis sem titulação definitiva. Isso impede o acesso ao crédito, dificulta investimentos e trava o crescimento da produção”, disse.

Além da questão fundiária, Assuero apontou as barreiras ambientais como outro ponto sensível que precisa ser debatido. “As exigências ambientais hoje são pesadas e, muitas vezes, penalizam quem quer produzir legalmente. A lei precisa ser observada, claro, mas também é necessário bom senso e apoio político para resolver esses entraves.”

Para ele, a solução desses problemas depende de um esforço conjunto entre produtores, entidades de classe e o poder público. “Precisamos unir forças para remover esses obstáculos do caminho do produtor rural. É assim que vamos transformar o potencial do Acre em realidade concreta, com geração de emprego, renda e desenvolvimento para o interior do estado.”

A fala de Assuero Veronez ocorre em meio a uma das maiores edições da Expoacre Juruá, que tem reunido produtores, investidores e empresários de todo o país, consolidando-se como uma das principais vitrines do agronegócio no Norte do Brasil.

