Na missa de 7º dia, Flora Gil fala sobre luto pela perda de Preta: “Essa partida é terrível”

Flora Gil, madrasta de Preta Gil, esteve presente nesta segunda-feira (29/7) na Igreja da paróquia Santa Mônica, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a missa de sétimo dia da cantora, que faleceu na última semana após lutar contra um câncer colorretal por dois anos. A esposa de Gilberto Gil conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda e contou como a família está lidando com esse momento tão delicado de luto.

“To com o coração confortável agora, sabendo da partida da Preta, sem dor… A Preta serena, a Preta que com certeza, está em algum lugar tranquilo. A Preta merece tudo isso: todas as homenagens, todos os amigos, todo esse afeto, todo esse amor. Isso é a Preta. Preta é amor. Ela teve essa passagem por 50 anos, mas foram 50 anos que ela viveu muito bem vividos, claro que aconteceram coisas difíceis, mas é isso… a gente [família] tá bem, a saudade vai ficar para sempre”, declarou Flora. A empresária tinha uma relação muito próxima de Preta Gil, que até a chamava de “mãe”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Fernanda Montenegro e Flora Gil na missa de sétimo dia de Preta Gil, no Rio ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS Flora Gil e Preta Gil Reprodução: Instagram Flora Gil é casada com o cantor Gilberto Gil, pai de Preta; ela está nos EUA com a enteada Reprodução Instagram Flora Gil, madrasta de Preta Gil, completou 65 anos e ganhou declaração especial da enteada Reprodução Instagram Flora Gil, madrasta de Preta Gil, completou 65 anos e ganhou declaração especial da enteada Reprodução Instagram Voltar

Próximo

A empresária também comentou sobre como o esposo, o cantor Gilberto Gil, está lidando com a perda da filha: “O Gil ta bem, ta bem sereno, tranquilo, ele já perdeu um filho, inclusive nessa igreja foi onde fizemos a missa de sétimo dia do Pedro, então… é a vida, às vezes a gente esquece que a morte faz parte da vida. Eu acho que essa partida da preta é terrível, mas, ela descansou”, finalizou.

A cantora Preta Gil faleceu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, onde estava realizando um tratamento experimental contra a doença. Além da artista, Gilberto já perdeu outro filho: Pedro, que faleceu aos 19 anos em 1990 em um acidente de carro.