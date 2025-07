Nada de chuva: Acre terá domingo de céu aberto e clima seco em todas as regiões

O domingo (13) será de sol forte, tempo firme e umidade do ar em níveis baixos em todas as regiões do Acre, segundo previsão do site O Tempo Aqui, assinado por Davi Friale. Em Rio Branco, os termômetros devem marcar entre 16°C e 18°C nas primeiras horas da manhã, com máxima chegando a 34°C à tarde. À noite, o clima deve ser ameno e os ventos soprarão com intensidade fraca a moderada, vindos do sudeste.

Não há previsão de chuva para nenhuma cidade acreana. A umidade relativa do ar mínima deve variar entre 25% e 40% à tarde, dependendo da microrregião, o que mantém o alerta para riscos à saúde, como ressecamento das vias respiratórias e desconforto térmico.

Confira a previsão de temperatura para os municípios acreanos neste domingo:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 16°C e 18°C; máximas entre 32°C e 34°C

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 15°C e 17°C; máximas entre 32°C e 34°C

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 16°C e 18°C; máximas entre 32°C e 34°C

Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 16°C e 18°C; máximas entre 32°C e 34°C

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 17°C e 19°C; máximas entre 32°C e 34°C

A menor temperatura registrada até agora em 2025 no estado foi de 10,9°C, em Epitaciolândia, no dia 3 de julho. Já a maior foi de 35,9°C, em Assis Brasil, no fim de janeiro.