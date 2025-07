Naluh diz que poderes sufocam governantes com “soberba” e critica uso de emendas para troca de votos

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Naluh Gouveia, aproveitou a audiência pública que debate as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2026, realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta segunda-feira (7), para fazer uma crítica contundente à forma como Executivo e Legislativo têm atuado em relação às emendas parlamentares e ao orçamento.

Na ocasião, a ex-deputada estadual afirmou que as emendas se transformaram em trocas de voto e que o Legislativo, principalmente o Congresso Nacional, “está querendo assumir o papel do Executivo”.

“Estamos vivendo um momento extremamente delicado no Brasil. Delicadíssimo. O Congresso e as assembleias desejam desempenhar a função do Executivo. É um absurdo, inclusive”, declarou a conselheira.

“Observamos situações em que prefeitos se veem obrigados a apoiar, muitas vezes, parlamentares em troca de emendas. As emendas, que deveriam ser instrumentos para empoderar e integrar o orçamento das políticas públicas, tornaram-se meras trocas de voto. É um absurdo o que estamos presenciando no Brasil”, continuou.

Naluh ressaltou que alguns governantes enfrentam dificuldades em sua relação com os outros poderes.

“Vejo, frequentemente, governadores e presidentes pressionados pela soberba, muitas vezes, dos poderes, inclusive o meu. E o Executivo fica paralisado, sem poder agir. Hoje, temos uma inversão de papéis”, concluiu a conselheira.

Além de membros do Governo, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e do Ministério Público do Estado (MPAC), representantes de sindicatos ligados à Saúde, Segurança e Educação – além de outros segmentos – também participaram do evento.

Veja o vídeo: