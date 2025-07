Namorada de Belo consegue medida protetiva contra o ex após polêmicas

Rayane Figliuzzi, influenciadora digital e atual namorada do cantor Belo, conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro, Junior Navarro, com quem tem um filho, Zion. A decisão ocorre após uma série de ataques e acusações feitas por Navarro nas redes sociais.

Segundo o portal Leo Dias, Rayane procurou a delegacia nessa terça-feira (29/7) acompanhada de advogados para registrar queixa e solicitar proteção judicial.

“Nós viemos tomar as medidas criminais cabíveis, considerando todos os ataques que ela vem recebendo desde ontem, do genitor da criança pelo Instagram”, afirmou a advogada Márcia Passalini, que representa a influenciadora.

Nas redes sociais, Navarro acusou a ex de ter abandonado o filho após o nascimento e de nunca ter desejado ser mãe. Além disso, segundo a defesa de Rayane, ele teria ameaçado expor detalhes de processos que correm em segredo de Justiça e continuar os ataques públicos caso ela não se retratasse.

Um dos pontos que teria motivado as ameaças é a relação de Zion com Belo. “A criança não é induzida, ela é tratada com amor, com carinho e se identifica com a figura paterna na pessoa do Belo. Não quer dizer que o Belo vai ser pai do Zion e nem vai substituir a figura do pai. Apenas um gesto de carinho da criança com a figura do Belo”, explicou a advogada.

Com a decisão, Junior está proibido de mencionar o nome da ex-companheira em redes sociais e de se aproximar dela. Segundo Márcia Passalini, a relação anterior entre Rayane e Navarro foi marcada por conflitos e já havia sido alvo de outras medidas judiciais. Agora, a defesa aguarda as próximas etapas do processo.