Namorada de Gladson chama ele de príncipe e governador diz que namoro ‘foi amor à primeira vista’

Durante a abertura da ExpoAcre Juruá 2025, nesta terça-feira (1), em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Camelí apresentou oficialmente a nova namorada, a empresária Karol Queiroz, em um evento público do governo do Estado.

Em entrevista à imprensa, Karol revelou detalhes da relação dos dois e chamou o governador de príncipe ao ser questionada se terá casamento à vista. “Nós estamos nos conhecemos”.

Gladson também aproveitou para contar como conheceu a empresária e declarou que o namoro foi amor à primeira vista.

“Fui lá na loja dela, amor à primeira vista nos olhos. Fui comprar um camisa”.

“Diz ele que eu já estava paquerando ele”, brincou a empresária.

