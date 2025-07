Namorada de Rafael Miguel revela detalhes da morte do ator em série

Nova série documental da HBO Max, a produção O Assassinato do Ator Rafael Miguel ganhou primeiro trailer nesta terça-feira (22/7). No vídeo, que antecipa a estreia da produção no dia 31 de julho, é possível ver trechos de fortes depoimentos do caso e detalhes de como foram os últimos momentos em vida do ator e dos pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel.

Rafael Miguel — que ficou conhecido pelo papel de Paçoca em Chiquititas — , foi assassinado na zona sul de São Paulo no dia 9 de junho de 2019. Os pais dele também foram mortos. O crime ocorreu após uma série de desentendimentos ligados ao namoro de Rafael com Isabela Tibcherani — que falou no documentário sobre a relação com Rafael e o dia do crime.

Rafael teria ido a casa de Isabela, acompanhado dos pais, para conversar com o pai dela, Paulo Cupertino — que era contra o relacionamento da filha com o ator. O ator e os pais dele foram atingidos por 13 disparos de arma de fogo e não resistiram. Em maio de 2025, Paulo Cupertino foi condenado a a 98 anos de prisão pelo triplo h0micídio.

“Só ouvi os disparos. E foram muitos”, disse Isabela na série.

Dividida em três episódios, a série traz com exclusividade o relato de Isabela sobre o momento do crime e se aprofunda na história de amor do jovem casal. Além disso, detalhes inéditos sobre a investigação e os bastidores do julgamento também serão abordados.

Isabela e a mãe dela, Vanessa Tibcherani Matias Camargo, também falam na produção sobre o cotidiano com Paulo Cupertino, descrito como um homem violento e controlador, com padrões abusivos que permeavam a relação familiar.

Assista o trailer