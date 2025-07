Não é laranja! Veja fruta inusitada que combate gripes e resfriados

Com a chegada do inverno, os brasileiros não só tiram os agasalhos do armário, como também variam o cardápio para garantir que o corpo esquente e se revigore de dentro para fora. Entre as opções de alimentos poderosos para aumentar a imunidade está uma fruta incomum: o caqui.

De acordo com a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável, a fruta tem um papel surpreendente quando o assunto é atuar diretamente na prevenção de doenças respiratórias. Ela conta que a fruta de cor alaranjada e sabor doce é rica em vitamina C e age na produção dos glóbulos brancos — as células de defesa do corpo.

O caqui é uma fruta poderosa para aumentar a imunidade

“Poucas pessoas sabem, mas o caqui é um dos frutos mais ricos em antioxidantes naturais como o betacaroteno, licopeno e taninos, que protegem as células do sistema imune, combatem os radicais livres e ainda contribuem para o equilíbrio do intestino — essencial para uma imunidade forte ”, explica a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável.

Entenda como a fruta atua na prevenção de gripes e resfriados

Ainda de acordo com a expert, por ser uma fonte excelente de vitamina A, o caqui tem um impacto positivo quando se trata de manter a integridade das mucosas e da pele, que funcionam como barreiras de proteção contra vírus e bactérias.

“Incluir o caqui nas refeições durante os meses mais frios é uma forma prática de driblar os sintomas da gripe e resfriados. Ele pode ser consumido puro ou em preparações simples como saladas, sucos e geleias caseiras”, orienta Sabina.

Além das vitaminas e antioxidantes, a fruta também contém fibras e minerais importantes como ferro, potássio, fósforo, cálcio, zinco e manganês, que ajudam na saúde intestinal, no transporte de oxigênio e na regulação da pressão arterial.

