Não é só Militão! Lucas Beraldo, zagueiro da Seleção Brasileira, se casa com médica

O também contratado do PSG casou-se com Rafaela Albino em São Paulo na última sexta-feira (18/7)

Além de Éder Militão, outro zagueiro da Seleção Brasileira também se casou nesta sexta-feira (18/7). Estamos falando de Lucas Beraldo, atleta do Paris Saint-Germain, que subiu ao altar com Rafaela Albino, em São Paulo (SP).

Ao contrário de Éder Militão e Tainá Castro, o casal Lucas Beraldo e Rafaela Albino não compartilhou detalhes da cerimônia nas redes sociais. A noiva se limitou a publicar uma foto do café da manhã com a legenda: “Começando nosso dia especial”. Já o ex-jogador do São Paulo não fez nenhuma postagem para o milhão de fãs que o acompanham online.

O zagueiro brasileiro Beraldo marca o atacante do Real Madrid Kylian Mbappe
Lucas Beraldo na disputa de bola com Igor Jesus do Botafogo

Marquinhos, companheiro de Beraldo tanto na Seleção Brasileira quanto no Paris Saint-Germain, e sua esposa, Carol Cabrino, foram padrinhos do casamento. A influenciadora celebrou o convite especial em suas redes sociais: “Viemos casar nossos amigos queridos, uma honra tão grande estar aqui”, escreveu, enquanto compartilhava bastidores da celebração.

“Estamos nos preparando para entrar no altar e receber a noiva”, disse a madrinha, que vestiu amarelo para a ocasião. Carol também registrou o brinde de Rafaela com suas convidadas, além de uma postagem com Marquinhos e os três filhos do casal.

Beraldo e Rafaela Albino já haviam oficializado a união no civil em julho de 2024. Eles são pais de Benício, que nasceu em janeiro deste ano.