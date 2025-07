“Não existe ex-sogro”: Virginia emociona Leonardo com homenagem ao aniversário do cantor

Virginia Fonseca usou o Instagram para parabenizar Leonardo, que completou 62 anos nesta sexta-feira (25/7). Mesmo após o fim de seu casamento com Zé Felipe, a influenciadora digital fez questão de demonstrar o carinho e a profunda admiração que sente pelo avô de seus filhos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula, José Leonardo — este, inclusive, foi batizado com o nome do cantor como forma de homenagem.

“Hoje é dia do Totó!!!!!!! Uma das melhores pessoas que eu conheci na vida. Esses dias tava conversando e falei algo que vc me disse e me referi assim ‘meu ex sogro’ e a pessoa me corrigiu, falou que não existe EX SOGRO kkk q é sogro pra sempre e eu fiquei feliz, pq realmente meu amor por vc continua o mesmo”, declarou a empresária, que compartilhou várias fotos de momentos importantes em família.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia emociona Leonardo com homenagem em seu aniversário Reprodução: Instagram @virginia Virginia emociona Leonardo com homenagem em seu aniversário Reprodução: Instagram @virginia Virginia emociona Leonardo com homenagem em seu aniversário Reprodução: Instagram @virginia Virginia emociona Leonardo com homenagem em seu aniversário Reprodução: Instagram @virginia Virginia emociona Leonardo com homenagem em seu aniversário Reprodução: Instagram @virginia Virginia Fonseca e Leonardo Reprodução: Instagram @virginia Voltar

Próximo

Por fim, ela desejou apenas coisas boas ao pai do ex-marido: “Continuo aqui te desejando as melhores coisas do mundo, que Deus abençoe sua vida SEMPRE, que lhe dê muitos e muitos anos pela frente, até pq o mundo seria muito sem graça sem vc!!!! Que vc curta seu dia com essa alegria q só vc tem, o jeito como vc vive me inspira!! Saiba que sou fã da sua vida e que aprendo com você todos os dias!!! Obrigada Leo por tudo que já fez e faz por nós, nós te amamos, Leonardo.”

Nos comentários da publicação, Poliana revelou que Leonardo ficou muito tocado com a homenagem da apresentadora do SBT. “Que lindo, Vi, tá aqui do meu lado e emocionou!!! Ficou mega feliz e agradecido”, comentou. O artista sertanejo também reagiu: “Obrigado pelo carinho Vi! Hoje é dia de tomar uma hehe”. O casal escolheu o Caribe como destino para comemorar a data.