Após aprovação de lei, vereador cobra implantação do pagamento via Pix nos ônibus

Em sua fala durante sessão na Câmara de Rio Branco, nesta quinta-feira (10), o vereador Samir Bestene cobrou o cumprimento da Lei nº 2.574, que determina a obrigatoriedade do pagamento de passagens de ônibus por meio do sistema PIX.

A norma foi aprovada e sancionada pelo prefeito Tião Bocalom, mas, até o momento, não está sendo aplicada pela Ricco Transportes, empresa que opera o transporte coletivo da capital.

“Aquela lei que foi aprovada e sancionada pelo prefeito Tião Bocalom, infelizmente ainda não foi colocada em prática. E já tem usuário de transporte público que está cobrando, que já está pegando ônibus e não está funcionando como é para ser, pois o validador ainda não está atualizado”, afirmou o parlamentar.

Ele solicitou que a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) cobre da empresa Ricco Transportes a imediata implementação do sistema.

A legislação foi publicada no Diário Oficial no dia 2 de julho e obriga as concessionárias e permissionárias do transporte público da cidade a oferecerem o pagamento por Pix a todos os usuários. A proposta busca modernizar o sistema de bilhetagem e facilitar o acesso dos passageiros.