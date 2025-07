“Não sou doente com vaidade”, diz Íris Stefanelli após plástica para rejuvenescer o rosto

A ex-BBB realizou um lifting facial endoscópico e compartilhou o novo visual nas redes sociais

Íris Stefanelli surpreendeu os internautas, nas redes sociais, ao contar que realizou uma cirurgia plástica no rosto para rejuvenescer. Em entrevista, a ex-BBB revelou o que a motivou a passar pelo procedimento, chamado lifting facial endoscópico, e admitiu que é uma pessoa “vaidosa, mas sem ser doente com vaidade”.

“Mudei muito em relação à vida e as coisas que têm valores. Sou vaidosa, mas não sou doente com vaidade. Sei me colocar no meu tempo, não tenho mais 20 anos. Tenho que dar espaço para quem vem, tenho que aplaudir quem vem. O melhor é você envelhecer feliz e grata pelo caminho verdadeiro da vida, que é a gente envelhecer e envelhecer agradecendo”, disse a ex-BBB à Quem.

Veja as fotos Íris Stefanelli mostra rosto após plásticaReprodução/Instagram @irisstefanelli Íris Stefanelli passou por lifting facialFoto/Globo/Instagram/Montagem Íris Stefanelli faz cirurgia plásticaReprodução Instagram @irisstefanelli

Íris contou que o procedimento estético era um desejo antigo: “Com 45 anos, vi que estava na hora de fazer uma no meu olho, sempre quis e tinha aquele medo que não deixava. Foi onde conheci a equipe, na confiança que tive, resolvi fazer tudo”.

Segundo ela, outra motivação foi a melhora em seu desempenho profissional. “Como trabalho com foto, tenho marca de roupa, faço foto para algumas marcas. Nos vídeos, dava para ver um pouco minha papada, ficava aquela prega e o olho muito fechado. Faço minhas fotos sempre de manhã, acordando, está um pouco inchado, ficava mais inchado ainda. Pelo meu trabalho e confiança da equipe, resolvi que eu ia fazer”, destacou.

A influenciadora ressaltou que a princípio queria só dar uma levantada no olho, mas se empolgou para fazer mais intervenções: “Estava muito caído, o botox já não pegava direito. Acompanhando a clínica, eu vi a cirurgia endoscópica, que descola um pedaço da testa, sobe a sobrancelha, costura na cabeça, corta e fica escondido. Falei: ‘Essa que eu quero’. Tive o olho caído minha vida inteira”, detalhou.

Por fim, Íris afirmou que seu maior medo era com a cicatriz do procedimento: “Tinha uma prega embaixo da papada e aí não tinha jeito de fazer sem cortar um pouco da orelha, que era o meu terror dos medos. Aí ele marcou, desmarquei com medo e ele me mostrou a perfeição que ele fazia com corte na orelha, foi onde perdi meu medo. Graças a Deus que fiz, porque, se não tivesse feito, não teria esse contorno natural e firme da papada, que muitas mulheres reclamam. Minha orelha ficou perfeita, que era o meu maior medo dessa cirurgia”, completou.