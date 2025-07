“Não vai ter hora pra acabar”, diz Gusttavo Lima ao ContilNet após desembarcar no Juruá

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desembarcou no Aeroporto de Cruzeiro do Sul na tarde desta quarta-feira (2), por volta das 15h30.

O artista realiza um grande show na segunda noite da Expoacre Juruá, às 22h.

Ao descer do avião, o artista conversou com a reportagem do ContilNet e falou sobre as expectativas para o encontro com os fãs no Acre.

“Estou feliz demais por estar aqui, espero que seja uma noite incrível. Nesses quase 20 anos de carreira, é a primeira vez que canto aqui, apesar de ter ido a outras cidades do Estado”, disse o artista.