“Não vamos voltar”, diz mulher que gravou “chá revelação de traição” no RS

Em uma publicação nas redes sociais, Natália Knak, que está grávida do homem, escreveu que não expôs a situação “para se aparecer”. Ela ainda disse que “só quem foi traída sabe como é confuso, humilhante e devastador”.

Entenda o caso

Em uma reunião de família, Natália Knak decidiu que faria uma “surpresa” em frente aos familiares do companheiro, que segundo ela, já sabiam dos adultérios. No começo do vídeo, ela pede para o companheiro ficar de costas.

Em seguida, com a família entusiasmada para o anúncio, a mulher coloca duas toalhas de bebê sobre os ombros do homem. Porém, o que seria um tradicional chá revelação virou uma sessão de exposição do marido.