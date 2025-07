“Não vejo a hora”: Mariana Rios comenta gravidez e dá pista sobre o nome do filho

A atriz está esperando o primeiro filho do bilionário Juca Diniz

A atriz Mariana Rios, de 40 anos, marcou presença no evento de lançamento da nova coleção da marca Flor de Lis, realizado nesta terça-feira (29/7), em São Paulo. Grávida do primeiro filho, a artista conversou com a repórter do portal LeoDias, Ciça Camargo, sobre a gestação e deu dicas de qual será o nome do pequeno, fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz.

A atriz passou por uma perda gestacional em 2020, e desde então vem compartilhando com os seguidores todo o processo, da Fertilização In Vitro (FIV) e da gestação. Apesar de estar ansiosa para conhecer o filho, tem tentado se apegar ao presente: “Dá uma ansiedade de querer ver, querer saber como que é, eu quero pegar no colo, mas eu sempre, todas as vezes que eu penso isso e falo: ‘ah, eu não vejo a hora de nascer’. Eu troco a frase para ‘eu não vejo a hora de chegar ao momento certo de ele nascer’”, falou.

Veja as fotos Mariana Rios exibe barriga de grávida em lançamento de coleção em SPReprodução/Agnews Mariana Rios exibe barriga de grávida em lançamento de coleção em SPReprodução/Agnews Mariana Rios exibe barriga de grávida em lançamento de coleção em SPReprodução/Agnews Mariana Rios grávidaReprodução: Instagram/@marianarios Leo Dias

Leia Também

“Eu acho que isso faz parte do ser humano, essa ansiedade, você querer trazer o futuro para perto, e isso acaba fazendo com que a gente não aproveite o processo, não aproveite o presente, que é a única coisa que a gente tem de fato […] tenho tentado ao máximo trabalhar isso dentro de mim”, desabafou.

A artista ainda revelou que ela, e o pai do bebê, Juca, já escolheram o nome para o primogênito, mas que ainda não vão revelar a escolha: “A gente já sabe, assim, o nome, mas é tão íntimo. Essa questão do nome, porque primeiro você tem que sentir, né?”, explicou. Em seguida, deu a primeira dica: será um nome pequeno com um significado muito forte, e afirmou que irão anunciar em breve.

Mariana criou a comunidade “Basta Sentir Maternidade”, que se trata de uma rede de apoio para outras mulheres que passam pelo período da maternidade, seja tentando engravidar, no pós parto, ou que perderam o bebê, e revelou que em seis meses a plataforma já alcançou o número de 50 mil mulheres: “fico muito feliz de poder hoje fazer esse trabalho”, comentou.