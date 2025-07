Nasce Mel, segunda filha de Neymar e Bruna Biancardi

Mel, segunda filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, nasceu na madrugada deste sábado (5/7), no Hospital São Luiz Star, em São Paulo. As informações são do portal Leo Dias.

Bruna chegou à maternidade por volta da meia-noite e passou por uma cesariana de emergência após o rompimento da bolsa.

Familiares, como Neymar Pai e Mavie, estiveram no hospital para acompanhar o nascimento. Mel está na suíte presidencial com os pais.

Além de Mavie e Mel, do relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar é pai de Davi Luca, da relação com Carol Dantas, e Helena, com a modelo Amanda Kimberly.