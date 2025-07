Nascido com dente e cordão enrolado no pescoço, menino no Acre é celebrado como milagre pela família

Thomáz Noah da Silva Matos, atualmente com quatro anos, é celebrado por sua família como um verdadeiro milagre. Seu nascimento, em 2021, no auge da pandemia da Covid-19, foi marcado por momentos de tensão e surpresas raras que desafiaram a medicina e as expectativas de todos ao seu redor.

A mãe, Tatiana Correia da Silva, engravidou em 2020, mas precisou se deslocar de sua cidade, Porto Walter, até Cruzeiro do Sul, por falta de maternidade em sua região. Mesmo com a dilatação completa no momento do parto, o bebê não nascia. A enfermeira Manelisse, amiga da família, percebeu um detalhe crucial: a bolsa ainda não havia se rompido.

Quando finalmente veio ao mundo, Noah enfrentava um risco grave duas voltas do cordão umbilical estavam enroladas em seu pescoço. O quadro deixou o bebê sem reação, com o rosto arroxeado. “Parecia que ele não tinha resistido. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida”, recorda Tatiana, emocionada.

Mas a surpresa não parou por aí. Ao ser examinado, os profissionais notaram algo extremamente incomum: Noah havia nascido com um dente. Casos como esse são raríssimos e causam espanto até mesmo entre especialistas. Após receber alta no dia seguinte, Tatiana foi orientada a procurar uma odontopediatra para avaliar a condição do recém-nascido.

Foi então que conheceram a Dra. Natália Cabral, em Cruzeiro do Sul. A profissional identificou que o dente não era permanente e que Noah também apresentava língua presa. Sensível à situação da família, que estava longe de casa e com poucos recursos após quase 20 dias fora, a dentista realizou os procedimentos necessários por um valor simbólico. “Ela fez tudo com um cuidado e carinho que jamais esqueceremos”, conta Tatiana ao site O Juruá em Tempo.

Além dos desafios clínicos, a família ainda enfrentou o peso de crenças populares negativas. “Muita gente dizia que bebês que nascem com dente não sobrevivem. Aquilo nos abalou muito, ainda mais naquele momento tão delicado”, relembra a mãe.

Hoje, com saúde e cheio de energia, Noah acompanha regularmente a dentista que o atendeu desde os primeiros dias de vida. Para a família, ele é mais do que um exemplo de superação: é uma bênção. “Ele é nossa alegria diária. Um milagre de Deus que superou todas as probabilidades”, declara Tatiana, com o coração cheio de gratidão.

Por: O Juruá em Tempo