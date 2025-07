Nattan fala da filha com Rafa Kalimann e conciliação da paternidade com a carreira

O cantor Nattan está a espera da primeira filha com Rafa Kalimann. Durante o São João do Arraial Estrelado, em São Paulo, o forrozeiro conversou com a repórter Fê Sicchereolli, do portal LeoDias, e abriu o coração sobre essa nova fase, o significado do nome da herdeira e como pretende equilibrar os palcos com a paternidade.

O nome da bebê, Zuza, foi escolhido em homenagem à avó paterna de Nattan, que se chamava Josefina, mas era carinhosamente apelidada de Zuza pela família.

Nattan conta planos para 2025 e qual seria a parceria dos sonhos Portal LeoDias Rafa Kalimann e Nattan Rafa Kalimann e Nattan esperam a primeira filha Rafa Kalimann exibe barriguinha de grávida em vídeo com Nattan Rafa Kalimann e Nattan

Questionado se já tem planos de transformar esse momento em música, o cantor não titubeou: “Com certeza ela vai ser minha inspiração, não só para uma música, mas para a vida inteira — como Nattan homem, pai, marido —. Vai nascer belas canções, tanto para essa mulher linda aí como para a nossa filha”, declarou.

Mesmo com a agenda lotada de shows, Nattan garantiu que já se organizou para estar presente no parto de Zuza. “Posso estar do outro lado do mundo, mas eu acabo o show e vou correndo, porque quero ver esse momento, que é o mais especial, que é o nascimento da minha filha”, afirmou.

Sempre com bom humor, o cantor ainda brincou sobre os planos de casamento com Rafa: “A nossa intenção é estar junto o resto da vida, então um dia nós vamos ter que casar, né? A gente inverteu os papéis. Primeiro veio o filho… A gente é meio emocionada um pouquinho, mas com certeza a gente vai casar”.