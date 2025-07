Negociação pela volta de Lady Gaga ao Brasil avança e está por detalhes; saiba tudo

Ela vem mais! Após Lady Gaga fazer história com o show na praia de Copacabana em maio deste ano, a cantora já está com quase tudo pronto para desembarcar novamente no Brasil, ainda com a turnê do álbum “Mayhem”. Entre março e abril de 2026, a mother monster retornará.

Conforme primeiramente publicado pelo jornalista Renato Melo, Gaga fará até três shows em território nacional no ano que vem. Segundo apurou o portal LeoDias, todas as datas seriam no estádio do Morumbis, em São Paulo. Apesar de ter feito história no Rio, a possibilidade de voltar à Cidade Maravilhosa estaria descartada por ora.

Lady Gaga durante apresentação em Copacabana Foto: BrazilNews Cantora Lady Gaga se apresentará no "Tudum 2025", evento da Netflix, em 31 de maio Reprodução Instagram Show de Lady Gaga foi um marco para cantora e fãs Foto: Agência Brazil News Lady Gaga durante show Foto: Lucas Ramos/Brazil News Cantora no momento final da apresentação Foto: Brazil News

Outro ponto questionado pela nossa reportagem à fontes é que Gaga está em turnê pelo hemisfério norte com um foco maior em arenas, o que poderia esbarrar na questão que tirou o Brasil da rota de Billie Eilish. Apesar disso, recebemos a confirmação de que o plano é o Morumbis mesmo, para mais de 60 mil pessoas.

A negociação tem andado bem e está quente, o anúncio deve acontecer em breve. O que separa Lady Gaga de retornar ao nosso país são detalhes.